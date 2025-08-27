Los Mossos detienen a un conductor por circular a 202 km/h por la C-14 en la Segarra

Redacción Cataluña 27 AGO 2025 - 14:02h.

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor en la comarca de la Segarra, por circular a 202 km/h por la C-14. El arrestado es un hombre de 40 años que está acusado de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos sucedieron ayer por la tarde durante un control preventivo de velocidad que se montó en la C-14, en Ciutadilla (Segarra). En el punto de control, la velocidad máxima permitida es de 90 km/h, la genérica de la vía.

A las 18 horas, el cinemómetro detectó un vehículo que circulaba a 202 km/h, más del doble de la permitida.

Los agentes detuvieron el vehículo en la entrada de Tàrrega e informaron al conductor de que había cometido un delito contra la seguridad vial por circular a una velocidad penalmente punible.

Al tratarse de un ciudadano extranjero se desplazaron todos a la comisaría de Tàrrega por si podía aportar un justificante de residencia en España.

Al constatar que no disponía de residencia para asegurar las comunicaciones judiciales, el hombre quedó detenido para pasar a disposición judicial.