Más de un millar de vehículos retenidos en la A-52, cortada por los incendios

Una docena de carreteras se encuentran cortadas al tráfico debido a los incendios

Minuto a minuto | La última hora sobre los incendios en España

Compartir







Los incendios que asolan España han obligado a cortar la A-52 en Ourense, hacia Zamora, y otras 13 vías, aunque ya se ha restablecido la circulación en la A-66 en Cáceres y hay fluidez en el resto de la red en el inicio del puente del 15 de agosto.

Más de un millar de vehículos se encuentran retenidos por los cortes en la A-52, según la Guardia Civil. El instituto armado precisa que en Galicia está cortada la autovía totalmente entre las localidades ourensanas de Xinzo y Benavente.

Según indican a EFE fuentes de la DGT, a las 18.00 de este jueves están cortadas por el fuego una vía principal, la A-52 a altura de Gudiña, Ourense, y 11 secundarias, de las que cuatro están en Cáceres, tres en Palencia, dos en León, y una en Badajoz y en Huelva.

PUEDE INTERESARTE Dos detenidos acusados de provocar múltiples incendios forestales para robar cobre en Costa da Morte, A Coruña

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A estas vías se suma el corte de la N-525, carretera que discurre paralela a la de las Rías Bajas, y de la N-625 en entre León y Santander, de los que han informado la Subdelegación del Gobierno de Zamora y León, respectivamente. Esta última vía ha sido cortada por el incendio de Barniedo, que ha obligado a confinar las localidades de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, varios accidentes causan dificultades, como es el caso en la A-30 en Pozo Cañada (Albacete) y en Barcelona, donde un alcance complica la AP7 en Gelida y genera importantes retenciones.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, hay retenciones en la AP-7 en Peñíscola, Castellón, en sentido Valencia y también en Málaga, en la Cala de Mijas y en Fuengirola en dirección a Málaga capital.

Operación salida por el puente

Durante toda la operación especial, Tráfico intensificará los controles de velocidad y alcoholemia durante un fin de semana que coincide con muchas fiestas patronales, y pide a los conductores especial precaución en los trayectos cortos por las carreteras convencionales.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pide estar permanente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas por el fuego.

ráfico ha hecho recomendaciones además sobre la AP-4, donde Tráfico habilitará un arcén dinámico durante la tarde de este jueves y la mañana del viernes para descongestionar la conexión por autopista entre Sevilla y Cádiz y pide que los camiones intenten evitar si es posible la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Durante este puente, radares (fijos y móviles), cámaras, furgonetas camufladas y helicópteros y drones vigilarán desde el aire todo tipo de vías, y se instalarán carriles adicionales y reversibles en las zonas con mayor afluencia de conductores.

Precaución con los incendios

Se estima que la mayor afluencia de desplazamientos se concentre entre la tarde de este jueves -entre las 16:00 y las 23:00 horas- y la mañana del viernes, y el domingo 17 se espera que comience el retorno de aquellos que terminen sus días de descanso, con complicaciones previstas a partir de las 18:00 horas.

Tráfico insiste en la necesidad de que los conductores estén permanentemente informados para evitar carreteras cortadas o afectadas y ante las llamas pide mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

Así, recomiendan no tratar, "bajo ninguna circunstancia", de cruzar si el fuego ha pasado de un lado de la carretera, porque el humo puede desorientar, intoxicar y causar colisiones con otros vehículos. En una situación así, lo mejor es dar la vuelta y llamar a los servicios de Emergencia (112).

Además, si un conductor se ve bloqueado y desorientado en una carretera en medio de un incendio, debe llamar inmediatamente a Emergencias.

El incendio entre Zamora y Ourense

La autovía A-52 Rías Bajas y la carretera Nacional 525, que transcurre paralela a ella, se encuentran cortadas desde poco después de las cinco de la tarde de este jueves por el incendio forestal que desde A Mezquita (Ourense) ha pasado a la localidad zamorana de Castromil.

La situación ha obligado a decretar el nivel dos de gravedad potencial de incendios del plan de Castilla y León, ya que junto al corte al tráfico de esas infraestructuras y el de la vía ferroviaria entre Madrid y Galicia también ha sido necesario desalojar poblaciones de la Alta Sanabria, la zona de la provincia de Zamora más cercana a Ourense. En concreto se han desalojado las localidades de Castromil, Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto.

El corte al tráfico de la A-52 y la N-525 ha llevado a embolsar los vehículos que circulan por esas carreteras, que son las principales vías de comunicación entre Vigo y las Rías Bajas con Madrid, en el entorno de Puebla de Sanabria.

El corte al tráfico en sentido Galicia se produce desde las 17.05 horas a la altura del kilómetro 79 de la A-52 en sentido creciente y del kilómetro 86 de la N-525, también en sentido creciente, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El incendio presenta un frente de unos veinte kilómetros y ante la posibilidad de que el fuego entrara en la provincia de Zamora se habían preparado instalaciones municipales en Puebla de Sanabria para acoger a los vecinos de los pueblos que podrían desalojarse por el incendio.

El fuego avanza por un frente al sur de la Autovía A-52 que ha obligado a desalojar en un primer momento la localidad zamorana de Castromil, en el valle de Hermisende, y por otro al norte de esa autovía que se ha adentrado en el valle de Pías y ha hecho necesaria la evacuación de Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto.