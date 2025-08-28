En libertad el detenido por impedir el paso al equipo israelí en La Vuelta en Figueras, Girona

Un grupo de manifestantes se colocaron en la carretera desplegando pancartas en defensa de Palestina evitando que pudiesen continuar

El detenido por intentar bloquear el paso a los integrantes del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a España a su paso por Figueres (Girona) ha quedado en libertad con cargos este jueves, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Al detenido, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares, se le atribuyen delitos de desórdenes públicos, resistencia y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde, cuando un reducido grupo de manifestantes se colocó en la carretera y desplegó banderas y una pancarta en defensa de Palestina obligando a los ciclistas del equipo israelí a frenar cuando participaban en una prueba contrarreloj.