Actores, actrices, directores de cine, políticos y periodistas han participado en la campaña contra la guerra en Gaza

Los vídeos grabados del ataque al hospital de Nasser desmienten la versión de Israel y revelan los verdaderos objetivos

Pedro Almodóvar, Carolina, Yuste, Luis Tosar, Adriana Ugarte, Juan Diego Botto y el cantante Miguel Ríos son algunos de los artistas españoles que se han unido a una campaña en redes sociales para exigir al Gobierno y a la Unión Europea romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel por "el genocidio en Gaza".

El ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza deja al menos 20 muertos, seis de ellos son periodistas

Son una veintena de artistas a los que se suman conocidas caras del cine español, como el director Fernando León de Aranoa y actores como Carlos Bardem, junto a periodistas como Jordi Évole y políticos como Ada Colau, han publicado este miércoles un vídeo de apoyo a la flotilla de solidaridad con Palestina Global Sumud, que zarpará de Barcelona el 31 de agosto.

"Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación", dice Carlos Bardem en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales este miércoles la organización de esta iniciativa internacional de la sociedad civil contra la guerra de Israel en Gaza, que contará con más de 50 barcos y representación de al menos 44 países, según han informado.

En el vídeo también participan para explicar la acción Victoria Luengo, Álvaro Cervantes, Carmen Morales, Manolo Solo, Aitor Luna y Susana Abaitua, entre otros.

Periodistas, sanitarios y trabajadores de la ONU, asesinados por Israel

"Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario", remarcan después de hacer hincapié en que "el genocidio de Israel en Gaza se ha intensificado en los últimos 22 meses" y que ese país ha lanzado "el equivalente a ocho bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas".

En la flotilla participan marineros, sanitarios, juristas y activistas de todo el mundo, entre ellos la actriz estadounidense Susan Sarandon, la activista sueca Greta Thumberg y el actor brasileño Tiago Ávila. Ayer se informó de que también participarán la regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz, la activista y comunicadora Alejandra Martínez y la sanitaria y activista Reyes Rigo.