Detenido el guionista Paul Laverty por llevar una camiseta que apoyaba a Palestine Action

El guionista escocés Paul Laverty ha sido detenido este lunes por la policía de Escocia acusado de terrorismo por llevar puesta una camiseta con la inscripción 'Genocidio en Palestina, es hora de actuar'.

La camiseta que llevaba Laverty ha sido considerada como apoyo a Palestine Action, un grupo de protesta declarado organización terrorista por el Gobierno escocés en julio, según ha informado el medio 'The National'.

Tras ser liberado, el guionista, quien ha ganado la Palma de Oro por sus colaboraciones con el director Ken Loach, ha declarado que había sido acusado bajo la legislación antiterrorista y que debería comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre.

"Es bastante surrealista que te tomen las huellas y una muestra a los 68 años, sin haber tenido nunca un problema con la policía en mi vida. Pensé que era muy, muy importante cambiar la narrativa. No se trata de esta camiseta. En realidad, se trata del genocidio", ha dicho.

Laverty defiende que el tribunal más importante es la opinión pública

Para Laverty, el tribunal "más importante" es el de la opinión pública: "Ese es el tribunal verdaderamente importante, no el del 18 de septiembre, no el tribunal de pacotilla, no esa gente pequeña y pedante que observa con lupa el tamaño de la letra de la camiseta: 'Genocidio en Palestina, es hora de actuar'".

"Lo que hay que hacer es ver el cuadro general. Hay que detener la venta de armas que hoy se usan para causar miseria, hambruna y genocidio. El tribunal de la opinión pública, eso es lo que cuenta", ha manifestado.

Por su parte, la policía escocesa ha explicado que, tras una protesta frente a la comisaría de St. Leonards este lunes, un hombre de 68 años ha sido arrestado bajo la Ley Antiterrorista de 2000 por mostrar apoyo a una organización proscrita. Las investigaciones continúan.

Laverty ha estado usando la citada camiseta en varios eventos durante los festivales de Edimburgo. La semana pasada, el guionista y Loach se unieron a una manifestación contra la prohibición de Palestine Action.