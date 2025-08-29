Gloria Palau 29 AGO 2025 - 00:00h.

Los billetes ya están disponibles y se dividen en tres modalidades: estándar, semiflexible y flexible

El pueblo repleto de piscinas naturales que parece Suiza pero está en Valencia

Compartir







BarcelonaLa start-up de viajes Twiliner pone a la venta los billetes para el primer autobús nocturno con camas premium que conectará Barcelona con otras ciudades europeas. A partir de noviembre, los pasajeros podrán subir al nuevo autobús en puntos estratégicos del centro de la ciudad para ir a distintos destinos europeos. El precio pretende ser asequible, por ejemplo ahora desde Barcelona hay billetes a Zúrich y Berna por unos 150 euros.

Todos los trayectos realizados con este autobús serán nocturnos, ofreciendo así a los pasajeros un descanso completo durante el viaje a un precio económico. El autobús cuenta con dos plantas, más de veinte asientos que se transforman en camas totalmente reclinables y, además, un pequeño bar, vestuarios y conexión rápida a internet a bordo.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer una escapada sin planear nada: el reto del turismo espontáneo y qué apps lo hacen posible

Tres modalidades de billetes

Los billetes ya están disponibles y se dividen en tres modalidades: estándar (sin reembolso), semiflexible (reembolso hasta 30 días antes del viaje) y flexible (cancelación hasta 72 horas antes del viaje). Sea cual sea la modalidad, todas incluyen una pieza de equipaje de mano de hasta siete kilos.

PUEDE INTERESARTE Se disparan los billetes de avión entre Galicia y Madrid por culpa de los incendios: las alternativas

Actualmente, el servicio solo cubre cuatro países: Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España, aunque se espera que pueda conectar con más ciudades europeas más adelante.