BarcelonaLa start-up de viajes Twiliner pone a la venta los billetes para el primer autobús nocturno con camas premium que conectará Barcelona con otras ciudades europeas. A partir de noviembre, los pasajeros podrán subir al nuevo autobús en puntos estratégicos del centro de la ciudad para ir a distintos destinos europeos. El precio pretende ser asequible, por ejemplo ahora desde Barcelona hay billetes a Zúrich y Berna por unos 150 euros.
Todos los trayectos realizados con este autobús serán nocturnos, ofreciendo así a los pasajeros un descanso completo durante el viaje a un precio económico. El autobús cuenta con dos plantas, más de veinte asientos que se transforman en camas totalmente reclinables y, además, un pequeño bar, vestuarios y conexión rápida a internet a bordo.
Tres modalidades de billetes
Los billetes ya están disponibles y se dividen en tres modalidades: estándar (sin reembolso), semiflexible (reembolso hasta 30 días antes del viaje) y flexible (cancelación hasta 72 horas antes del viaje). Sea cual sea la modalidad, todas incluyen una pieza de equipaje de mano de hasta siete kilos.
Actualmente, el servicio solo cubre cuatro países: Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España, aunque se espera que pueda conectar con más ciudades europeas más adelante.