Cada vez son más las personas que prefieren no tener que planificar sus propias escapadas

Vacaciones de tus vacaciones: consejos para una escapada (rápida) de los planes familiares

MadridPlanificar los viajes con tiempo es la mejor manera de asegurarnos de que tendremos lo que queremos en las fechas que más nos interesan, pero cada vez es más frecuente hacer las cosas de otra manera, apostar por la flexibilidad, por el fluir y el dejarse llevar. Los viajes espontáneos en los que poco importan el destino o las fechas son una de las tendencias del momento.

Viajar sin planear nada es más sencillo si lo haces junto a alguien que se encargue de todo, esta es la forma más habitual de poder desentenderse del estrés que supone encontrar alojamiento o buscar la manera más cómoda de llegar. Sumarse a la aventura que alguien aficionado a organizar está planeando es un éxito asegurado, aunque es muy posible que para compensar te toque llevar las maletas de ambos.

No es la única manera de conseguirlo, cada vez son más las formas que tenemos disponibles para darle una oportunidad a esta opción (y nadie del grupo tendrá que cargar con la responsabilidad de hacerlo todo), un turismo espontáneo en el que en ocasiones ni siquiera es necesario escoger el destino, descubrirlo en el último momento forma parte de la sorpresa.

El turismo espontáneo y qué apps lo hacen posible

Viajar de manera espontánea no es sinónimo de hacerlo a lo loco, es importante tener un poco claro lo que queremos y lo que no porque si confiamos en una empresa que se dedique a gestionar este tipo de viajes necesitará saber lo que quiere y lo que no, cuántas personas van a viajar y las fechas en las que se quiere que sea el viaje, detalles que se necesitan conocer para poder organizar un viaje que es sorpresa para el viajero.

También es importante tener claro el presupuesto, para lo que hay que tener en cuenta el dinero que se quiere invertir en el pack que se contrata, pero también cuánto nos queda para poder gastar durante el viaje, algo que en ocasiones se olvida, es un viaje espontáneo, no gratuito.

Plataformas como Drumwitt han sabido ver esta tendencia y han buscado la manera de facilitarle la vida al viajero, también con propuestas en solitario (otra tendencia en alza, porque no merece la pena dejar de cumplir un sueño solo por no tener quien nos acompañe en un momento determinado), también agencias con años de experiencia como NUBA le han dado su espacio a esta alternativa. Otras como Waynabox o FLYKUBE han visto en esta forma de viajar una manera de asentarse en el mercado.

Escapadas que se viven con la misma ilusión o más que si se tuviera que organizar y de las que no se sabe el destino, en ocasiones hasta pocos días antes, pero en las que se participa con la certeza de estar en buenas manos. Viajes que pueden ser dentro de España, pero que cada vez apuestan por destinos más originales o especiales, como los que son en Europa.