Patricia Martínez 19 AGO 2025 - 13:34h.

Los billetes de avión superan los 300 euros para los próximos días mientras la alternativa por carretera es complicada

Última hora de los incendios en España: el fuego de Larouco quema 20.000 hectáreas y ya es el más grande de la historia de Galicia

Compartir







A CoruñaTras seis días sin transporte ferroviario entre Galicia y Madrid, debido a la ola de incendios que afecta a Galicia y Castilla y León, los viajeros han tenido que optar por diferentes alternativas de transporte para volver a casa, pero la solución, en casi todos los casos, implica pagar un precio altísimo o armarse de paciencia y esperar a que la situación mejore.

La primera alternativa y la más económica podría ser el autobús, pero apenas quedan plazas. En la estación de autobuses de Vigo algunos pasajeros relatan las complicaciones para volver a sus domicilios tras las vacaciones, en plena ola de incendios: “los billetes de avión están por 800€, y los buses a Madrid llenos hasta el jueves, tenemos que hacer muchas escalas para poder llegar”, cuenta una familia con dos niños pequeños.

En la estación de tren de Vigo se repiten los relatos de dudas y búsqueda de información. Una pareja de Uruguay cuenta como busca alternativas para volver a su país: “nos sale casi más caro comprar un vuelo de Vigo a Madrid que volver a comprar otro billete a Uruguay y ya no sabemos que hacer”, relatan.

Billetes de avión entre 300 y 600 euros para volar entre Galicia y Madrid

Para los que tienen prisa por volver, la alternativa es el avión, pero aquí los precios se disparan completamente. Desde los tres aeropuertos gallegos es imposible encontrar vuelos para los próximos días por debajo de los 300 euros. En el caso del trayecto inverso, para quienes quieren volver de Madrid a Galicia los precios pueden llegar hasta los 600 euros con algunas compañías aéreas, y las plazas que quedan son muy limitadas. Una situación que se viene repitiendo desde que la semana pasada se cancelara el transporte ferroviario, debido a la ola de incendios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el aeropuerto coruñés de Alvedro una pasajera relataba este martes minutos antes de embarcar su vuelo cómo ha tenido que pagar 1000 euros por el billete. Otra pasajera con mismo destino a la capital de España, ha pagado algo menos: 300 euros para volver a casa, cuenta con resignación “porque tenía el billete para volver en tren”, algo que hasta ahora, no ha sido posible al no recuperarse el transporte ferroviario.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En coche compartido o de alquiler apenas quedan plazas

Otra opción es compartir vehículo desde plataformas como Bla Bla car, o de manera improvisada, pero tampoco es fácil estos días. En los últimos días, muchos viajeros se han intentando poner de acuerdo para compartir coche. Apenas quedan algunas plazas en la plataforma de viajes compartidos, para trayectos entre ciudades como Santiago o Vigo y Madrid para los próximos días, aunque para viajar en el día no hay ya opciones. Y el coche de alquiler tampoco es una opción viable. Haciendo una búsqueda de un coche para recoger en Santiago y devolver en Madrid en las principales empresas de alquiler, el resultado es desalentador: “agotado” , porque ya no quedan vehículos disponibles.

Desde Renfe y Adif han vuelto ha confirmar, que al menos este martes no se recuperará la normalidad en el transporte ferroviario entre Galicia y Madrid.