Gloria Palau 29 AGO 2025 - 16:12h.

Según Sylvie Pérez, profesora de Psicología de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), se observa que hay mucha "sensación de soledad en la sociedad actual"

BarcelonaLa inteligencia artificial (IA) es ya para muchos una herramienta digital indispensable en su día a día, a la que recurren para resolver cualquier duda de forma inmediata. Según Sylvie Pérez, profesora de Psicología de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), se observa que hay mucha "sensación de soledad en la sociedad actual", y que una herramienta como esta lo que hace es facilitar una dependencia hacia ella: "No se demora en el tiempo como pasa en las relaciones personales".

"Los jóvenes son personas que desde siempre han tenido acceso a estas conexiones, están acostumbrados a poder relacionarse sin tener en cuenta lo físico" explica Sylvie. Se ha observado que muchos ahora buscan parejas digitales o incluso recrear personas fallecidas para el proceso de duelo: "La IA crea situaciones que se asemejan a la realidad sin serlo, y en vez de ayudar lo que hace es perjudicar estos procesos vitales", añade. "Lleva al autoengaño".

Sylvie considera que censurar la IA para buscar apoyo emocional no es la solución: "Lo que hay que ver es qué riesgos contiene y cómo limitarla para que se convierta en un soporte de ayuda al trabajo de un profesional".

"Es comprensible que sea más fácil para uno compartir sus emociones con una máquina, que presupones que no te puede juzgar, pero si se utiliza sin ayuda profesional caemos en mayor aislamiento y dependencia", añade Sylvie. Como sociedad, Sylvie considera que habría que preguntarnos qué hace que un joven vaya primero a una máquina a compartir emociones que a un ser cercano. "Parte del tratamiento psicológico se establece a partir de la relación terapéutica con el paciente", asegura. "Al no haber relación con una persona profesional se pierden elementos de protección y seguridad".