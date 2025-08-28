Google ha lanzado Gemini 2.5 Flash Image, un nuevo modelo de creación y edición de imágenes de ultimísima generación

En los últimos días, se ha hecho viral 'Nano banana', una herramienta potenciada por IA que se especializa en la generación y edición de imágenes. En un comunicado, Google ha revelado que se trata de una nueva versión de Gemini, justo la que los usuarios habían pedido cuando se lanzó la versión anterior. El gigantesco buscador ha recordado que, cuando se sacó Gemini 2.0 Flash, los usuarios valoraron su baja latencia y su facilidad de uso. Sin embargo, pidieron también "imágenes de mayor calidad y un control creativo más potente", lo que les ha llevado al lanzamiento de Gemini 2.5 Flash Image:

"Nos complace presentar Gemini 2.5 Flash Image (también conocido como Nano-Banana), nuestro modelo de creación y edición de imágenes de última generación. Esta actualización te permite combinar varias imágenes en una sola, mantener la coherencia de los personajes para crear narrativas ricas, realizar transformaciones específicas utilizando lenguaje natural y utilizar el conocimiento del mundo de Gemini para generar y editar imágenes", ha declarado Google.

Las fotos se editan con una simple indicación

Para facilitar aún más la creación con Gemini 2.5 Flash Image, la empresa ha realizado importantes actualizaciones en el "modo de creación" de Google AI Studio, con demandas que pueden hacerse con una sola indicación. Así, con un texto sencillo, le puedes pedir a la IA que transforme una fotografía a color en blanco y negro, que elimine elementos sin que se note la edición o que sustituya, por ejemplo, un loro en el hombro por un gato o un dinosaurio, manteniendo siempre la coherencia de la imagen:

"Un reto fundamental en la generación de imágenes es mantener la apariencia de un personaje u objeto a lo largo de múltiples indicaciones y ediciones. Ahora puedes colocar el mismo personaje en diferentes entornos, mostrar un solo producto desde múltiples ángulos en nuevos escenarios o generar activos de marca coherentes, todo ello conservando el sujeto. Y, más allá de la coherencia de los personajes, el modelo también es excelente a la hora de adherirse a plantillas visuales. Ya hemos visto a desarrolladores explorar áreas como tarjetas de listados inmobiliarios, tarjetas de identificación para empleados o maquetas dinámicas de productos para un catálogo completo, todo ello a partir de una única plantilla de diseño", añade Google en su comunicado.

Gratuito hasta 100 fotografías al día

En otros términos, esto significa que se puede crear una serie de ilustraciones personalizadas para una campaña publicitaria, diseñar un cómic con personajes estables o, incluso, hacer una simple tarjeta de cumpleaños sin que el dibujo cambie drásticamente de una edición a la otra. Nano Banana - o Gemini 2.5 Flash Image - ya está disponible en la app de Gemini y es gratuita, siempre y cuando no se sobrepasen las 100 ediciones diarias. Los suscriptores que paguen, podrán hacer un máximo de 1000 ediciones al día.