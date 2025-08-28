Redacción Cataluña 28 AGO 2025 - 11:22h.

El presunto yihadista ha ingresado en la prisión de Brians 2 de Barcelona

Cataluña es la comunidad autónoma con el número más alto de detenciones por terrorismo yihadista

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a un hombre de 36 años en la localidad de Martorell (Barcelona), acusado de un delito de adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo yihadista.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el presunto yihadista se encontraba en un "avanzado proceso de radicalización violenta". Esto ha llevado a los agentes a realizar un registro de su domicilio en Tarragona, donde han incautado diferentes dispositivos electrónicos y un arma blanca. Mientras el detenido, tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en el centro penitenciario de Brians 2, en Barcelona.

'Operación ASSOQ'

La conocida como 'Operación ASSOQ' empezó el año pasado tras detectar que el acusado realizaba proclamas a favor de los yihadistas en redes sociales, mostrando conductas cada vez más agresivas, lo que sirvió a los agentes para confirmar su proceso de radicalización.

Ante la existencia de indicios de su presunta actividad terrorista, el 13 de agosto se decide anticipar su detención, una operación llevada a cabo por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y del Área de Información Territorial de Mossos d'Esquadra de Terres de l'Ebre, bajo la tutela de los Juzgados Centrales de Instrucción número 3 y 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.