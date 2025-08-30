Redacción Cataluña Europa Press 30 AGO 2025 - 11:38h.

Ambas víctimas mortales de la colisión frontal en Vilanova i la Geltrú residían en la localidad barcelonesa de Canyelles

BarcelonaDos personas han muerto y cuatro han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras colisionar frontalmente este viernes un turismo y una furgoneta en la carretera C-15z en Vilanova i la Geltrú, en la provincia de Barcelona. De este modo, ascienden a 97 las víctimas mortales en las carreteras catalanas en lo que va de este año.

Poco antes de las 20:52 horas, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente de tráfico, donde fallecieron el conductor del coche, un joven de 28 años y vecino del municipio barcelonés de Canyelles, y la pasajera delantera de la furgoneta, una mujer de 41 años y también de Canyelles, según ha informado este sábado el Servicio Catalán de Tránsito (SCT) en un comunicado.

La persona herida grave fue trasladada por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Universitario de Bellvitge y las tres menos graves, al Hospital Residencia San Camil. Otra persona salió ilesa del siniestro.