Redacción Cataluña 03 SEP 2025 - 00:00h.

El consistorio de la localidad catalana ha instalado los altavoces en árboles para ahuyentar a estos pájaros migratorios

TarragonaA escasas semanas del inicio de otoño, grandes bandadas de estorninos procedentes del norte de Europa ya se dejan ver en el aire, aunque también son perceptibles por un canto que en Valls (Tarragona) ya escuchan tras adelantarse la llegada de estos pájaros migratorios.

Para ahuyentarlos, el consistorio de la localidad catalana ha puesto en marcha unos altavoces instalados en los árboles, con un sistema que emite sonidos de aves depredadoras.

"Empieza la campaña para alejar los estorninos del Paseo de la Estación. Durante las próximas semanas y meses se podrá oír ese sonido artificial que proviene de unos altavoces instalados y que consiste en grabaciones del canto de otras especies de aves", ha explicado el Ayuntamiento de Valls.

Una medida que el consistorio catalán ya ha puesto en marcha previamente y pretende hacer creer a los estorninos que el lugar no es seguro, por lo que deben buscar otro emplazamiento alejado de Valls para pasar la noche. Este pájaro es beneficioso como controlador de insectos, pero su estridente sonido puede ser molestos para la ciudadanía.

Control de plagas

El Departamento de Sostenibilidad de Valls gestiona el control de diversas plagas urbanas y otros animales que puedan resultar molestos o peligrosos. De este modo, realizan tratamientos periódicos para reducir la población de ratas, cucarachas, estorninos o palomas, además de realizar actuaciones puntuales de retirada de colmenas de abejas y nidos de avispa.