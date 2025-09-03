Redacción Cataluña 03 SEP 2025 - 19:21h.

El 'roadshow' #ExperienciaINCIBE ofrece una experiencia inmersiva vinculada a los riesgos de la actividad en la red

La propuesta pretende concienciar y divulgar sobre las amenazas en Internet y los hábitos adecuados mediante actividades lúdicas

Compartir







BarcelonaUn camión desplegable ocupa desde este martes la plaza Mayor de Nou Barris de Barcelona para ofrecer a la ciudadanía una experiencia inmersiva vinculada a los riesgos de la actividad en la red.

Se trata del roadshow #ExperienciaINCIBE, oeganizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que hasta el próximo sábado tiene como objetivo "elevar los niveles necesarios de cultura en ciberseguridad que cualquier usuario debe tener para moverse con confianza y seguridad en la era digital"

La exposición ofrece una experiencia inmersiva e información útil para familias, niños, personas mayores y empresas. En concreto, el roadshow dispone de dos grandes zonas, una interior con capacidad para 30 personas con un área de juegos, una expositiva y un escape room, donde hay que superar riesgos digitales y desarrollar acciones para evitar y gestionar amenazas.

En la parte exterior hay una zona de juegos y una cabina para contactar con el 017, el servicio de ayuda en seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

"Este formato permite mantener la equidad en el acceso a la información y capacitación para cualquier segmento de población, acercando los contenidos, medios y recursos a cualquier colectivo, en cualquier localización y en igualdad de condiciones", explica el Ayuntamiento de Barcelona

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Recorrerá la geografía española durante tres años

De este modo, la exposición recorrerá durante tres años la geografía española con el objetivo de sensibilizar, concienciar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios, con el objetivo de "formar una sociedad más conocedora de las amenazas a las que se enfrenta en el mundo digital".

Todos estos objetivos son abordados desde hace años desde el INCIBE y desde Barcelona Activa. A través de esta última, el consistorio impulsa desde hace más de 25 años una oferta formativa amplia y gratuita para potenciar la autonomía digital de los y las barcelonesas para favorecer su desarrollo personal y profesional.