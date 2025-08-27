Más de 190.000 mensajes racistas detectados en redes sociales en julio, más que en los tres meses anteriores juntos
El 86 % de los contenidos de odio iban dirigidos contra personas del norte de África y musulmanes
El Ministerio de Inclusión alerta de un aumento del 13 % respecto al trimestre anterior
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha identificado más de 190.000 mensajes racistas en redes sociales durante el mes de julio, una cifra que supera los 184.000 contabilizados en todo el trimestre anterior. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), este repunte refleja un “incremento preocupante” de los discursos de odio en internet.
El informe subraya que la mayoría de estos ataques (86 %) tuvieron como objetivo a personas del norte de África y musulmanes, un aumento de cinco puntos respecto al mes previo. Además, la ministra Elma Saiz insistió en que “la colaboración con las plataformas digitales es esencial para frenar la difusión de mensajes que dañan la convivencia”.
Picos de odio tras los sucesos de Torre-Pacheco
El repunte m�ás intenso se registró tras los disturbios de Torre-Pacheco (Murcia). Entre el 6 y el 22 de julio se detectaron más de 138.000 mensajes xenófobos, muchos de ellos con un lenguaje agresivo y explícito. En total, el 88 % de los contenidos incluyó insultos o llamamientos a la exclusión de determinados colectivos.
Lenguaje codificado y retirada limitada
El observatorio advierte que un 20 % de los mensajes se publicaron usando lenguaje cifrado para esquivar la detección automática. Aun así, las plataformas digitales solo consiguieron retirar un 34 % de los contenidos reportados en el segundo trimestre del año.
Incitación a la violencia y la expulsión
El análisis también refleja un aumento de los discursos que incitan a la expulsión de extranjeros (20 %) o que los consideran una amenaza (29 %). Asimismo, los mensajes que alientan directamente a la violencia pasaron del 3 % en junio al 12 % en julio.
Durante ese mes también reaparecieron los ataques contra menores no acompañados, que representaron un 4 % del total de mensajes racistas, tras haber desaparecido en los meses previos.