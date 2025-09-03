En el ataque mueren 11 miembros de la banda de narcos Tren de Aragua

Nicolás Maduro asegura que su nación se declarará “en armas” si “fuera agredida”

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela es máxima. El ataque de Washington contra un barco venezolano ha dejado 11 muertos. EEUU dice que eran narcotraficantes y han publicado el vídeo del ataque. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que las imágenes se han creado con Inteligencia Artificial.

El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el vídeo publicado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del ataque contra la embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación caribeña a Norteamérica.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el vídeo publicado por el mandatario estadounidense.

11 miembros del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las fuerzas armadas mataron a once integrantes del Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social un vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación bajo monitoreo segundos antes de recibir el impacto de un misil.

El mandatario estadounidense aseguró que once “narcoterroristas” perdieron la vida en el ataque y que están identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización designada como terrorista por su Administración.

“Operan bajo el control de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos”, agregó Trump en su comunicado

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a EFE que el ataque se realizó en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba bajo operación de narcoterroristas y la misma información la publicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta oficial.

Despliegue de EEUU frente a aguas de Venezuela

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela advirtió ayer que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

Mientras tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en México que no va “a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”.