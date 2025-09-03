Logo de InformativosInformativos
Mossos investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el recinto de una iglesia en Montgat, Barcelona

Agente de los Mossos d'Esquadra
Agente de los Mossos d'EsquadraEuropa Press
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el recinto de la iglesia de Sant Joan de Montgat (Barcelona), han explicado fuentes policiales.

El aviso se recibió a las 10.30 horas del martes y el cuerpo fue localizado en un recinto que pertenece a la iglesia, pero que está "al aire libre".

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado fuentes de Mossos, el cadáver está pendiente de identificación y se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte.

