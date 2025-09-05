Redacción Cataluña 05 SEP 2025 - 00:00h.

Drac se escapó de las manos de su paseador y sus dueños buscan al animal, que fue visto por última vez hace dos meses en Valldoreix

BarcelonaDos meses han pasado desde que los dueños de Drac busca incesantemente a su perro tras escaparse de una residencia canina en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde habían dejado al animal de raza Caniche Toy por el nacimiento de su hija.

Un momento de alegría que quedó empañado por la pérdida de su "hijo de cuatro patitas" el pasado 3 de julio, cuando Drac echó a correr de forma imprevista para el trabajador de la residencia, deslizándose la correa, según explica la familia.

"Drac se escapó de las manos de su paseador. Es un perrito de apenas cinco kilos. Fueron incapaces de cogerlo", lamenta sus dueños en redes sociales, donde no cesan en su esfuerzo de compartir su historia para localizar a Drac.

Desde la desaparición, la familia está "rota de dolor" tras el nacimiento de su bebé: " A Drac lo perdió la residencia canina mientras su mamá humana daba a luz en el hospital. Es nuestro amor y amigo y la residencia canina, después de una cadena de errores, lo perdió y no supo recuperar".

La última vez que tienen constancia de haber visto al animal es el 4 de julio, el día siguiente de su fuga, por la zona del tenis Valldoreix: "Hemos utilizado drones, perros rastreadores, médiums y demás, sin éxito. Avisado a veterinarios, perreras, casa de acogida, policía, Protección Civil, forestales, aeropuerto...".

Sus propietarios lamentan que el centro no les alertó de la fuga tras los hechos. "Las primeras 24 horas son cruciales para rescatar un perro perdido. Esto no tiene que acabar así. Pasa factura, estamos agotados y con sentimiento de no haber podido recibir al bebé como Dios manda", admiten desde la familia, quien "no parará" de difundir el caso hasta que encuentren a Drac.