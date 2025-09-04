La Generalitat subraya que para tener acceso a información de funcionarios o internos se requiere una clave de acceso

Detenido en Francia uno de los implicados en la agresión de Torre Pacheco, Murcia: tenía prohibido salir del país

El Departamento de Justicia de la Generalitat catalana ha descartado que el detenido por incitar los disturbios racistas del pasado mes de julio en Torre Pacheco, municipio de la Región de Murcia, tuviera acceso a datos de menores internos o de funcionarios mientras trabajó en la prisión de Quatre Camins y en un centro de justicia juvenil, entre 2022 y 2024.

En un comunicado de este jueves, el sindicato de prisiones Sicap-Fepol ha alertado de que el líder de Deport Them Now, que ingresó en prisión provisional el pasado julio acusado de incitar los disturbios en Torre Pacheco, tuvo acceso a bases de datos de menores inmigrantes internados y de funcionarios de prisiones mientras trabajó para la Generalitat.

Desconocimiento de su vida privada

En los últimos años, el supuesto líder neonazi había compaginado trabajos como vigilante de seguridad con un empleo de mantenimiento en la cárcel de Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona) y otro como interino administrativo en el centro de justicia juvenil Can Llupià, en Barcelona, como avanzó el pasado mes de julio elDiario.es.

En concreto, el arrestado, que se presentó a las plazas de técnico administrativo laboral en la prisión de Mas d'Enric de El Catllar (Tarragona), pero fue descartado en la entrevista personal, trabajó en la prisión de Quatre Camins entre el 30 de noviembre de 2023 y el 12 de mayo de 2024 en labores de mantenimiento y como auxiliar administrativo entre el 2 de noviembre de 2022 y el 30 de marzo de 2023.

Según mantiene el Departamento de Justicia, mientras el presunto líder neonazi trabajó para la Consejería, esta desconocía su comportamiento en su vida privada, su pertenencia a grupos radicales y sus actos presuntamente delictivos.

A raíz de su detención, revisó su situación y concluyó que no había tenido acceso a información sensible: en Quatre Camins porque se limitó a trabajar en mantenimiento y en Can Llupià porque se dedicaba a gestiones relacionadas con personal, principalmente sustituciones de educadores.

Además, insiste Justicia, para tener acceso a información relacionada con funcionarios o internos se requiere una clave de acceso de la que nunca dispuso el detenido.