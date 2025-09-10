Redacción Cataluña 10 SEP 2025 - 11:07h.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y no descartan ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte

El cadáver fue hallado cerca de la carretera T-313

TarragonaLos Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras encontrar el cuerpo sin vida de una mujer junto al barranco del Gendre en Riudecanyes (Tarragona).

La policía catalana recibió el aviso del hallazgo del cadáver el pasado lunes por la mañana, por lo que los agentes se dirigieron hasta el lugar.

Allí constataron la presencia del cuerpo cerca de la carretera T-313, en el tramo que une la localidad catalana de Riudecanyes con Montbrió del Camp.

No descartan ninguna hipótesis

Ante estos hechos, los mossos han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del suceso, a la espera de la autopsia.