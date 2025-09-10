Logo de telecincotelecinco
Los Mossos d'Esquadra investigan una segunda agresión sexual a una menor en Olot, en Girona, la madrugada del sábado

Imagen de Olot, donde se investiga una presunta segunda agresión sexualEuropa Press
Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta segunda agresión sexual en Olot, en Girona, a las 03:00 horas del sábado 6 de septiembre, después de que este martes detuvieran a un hombre de 23 años como presunto autor de otra agresión el mismo día a las 1.00 horas, informan fuentes policiales a Europa Press.

Fuentes policiales confirman que se están realizando investigaciones ante una eventual relación del agresor entre una agresión y otra, a pesar de que no se confirma que sea el mismo.

El único arrestado se someterá a una rueda de reconocimiento por parte de la menor

Según ha avanzado 'La Vanguardia', el único arrestado pasará a disposición judicial probablemente este domingo y se someterá a una rueda de reconocimiento por parte de la menor agredida.

