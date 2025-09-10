Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta segunda agresión sexual a una menor en Olot, en Girona

Detenido un hombre de 23 años en Olot, Girona, por una presunta agresión sexual a una menor

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta segunda agresión sexual en Olot, en Girona, a las 03:00 horas del sábado 6 de septiembre, después de que este martes detuvieran a un hombre de 23 años como presunto autor de otra agresión el mismo día a las 1.00 horas, informan fuentes policiales a Europa Press.

Fuentes policiales confirman que se están realizando investigaciones ante una eventual relación del agresor entre una agresión y otra, a pesar de que no se confirma que sea el mismo.

El único arrestado se someterá a una rueda de reconocimiento por parte de la menor

Según ha avanzado 'La Vanguardia', el único arrestado pasará a disposición judicial probablemente este domingo y se someterá a una rueda de reconocimiento por parte de la menor agredida.