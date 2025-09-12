Álex Aragonés 12 SEP 2025 - 13:06h.

La empresa Joy Wing Mau es uno de los principales productores y distribuidores de fruta de China: "Vimos el potencial de la Tutti FM"

Así es Tutti, la manzana catalana que resiste al cambio climático sin manipulaciones genéticas

BarcelonaLa manzana catalana Tutti, la primera variedad del mundo creada específicamente para tolerar climas cálidos, llegará a China donde una empresa plantará 300 hectáreas de esta fruta adaptada al cambio climático.

El acuerdo con la empresa Joy Wing Mau, uno de los principales productores y distribuidores de fruta de China supone "un paso clave" para alcanzar las 1.200 hectáreas de cultivo de Tutti a escala mundial en el año 2030: “La dimensión, experiencia y red de mercado de Joy Wing Mau lo convierten en el socio ideal para introducir marca en Asia”.

Para, You Wenzhe , director general de la división de tecnología frutícola de Joy Wing Mau, es esencial seleccionar variedades adaptadas a un clima cada vez más extremo: "Desde que visitamos las parcelas de ensayo en Cataluña, vimos el potencial de la Tutti TM y nos entusiasma llevarla a los productores y consumidores".

El Hot Climate Partnership es un programa de mejora genética que impulsan Plant & Food Research (Insituto de Bioeconomía de Nueva Zelanda), Fruitfutur (asociación de productores de fruta de Cataluña) y el IRTA , con el objetivo de crear nuevas variedades de manzanas y peras adaptadas al calentamiento global.

¿Cómo es Tutti?

Se trata del primer éxito de este programa, fruto de más de veinte años de investigación y de la evaluación de más de 100.000 árboles. "Apostar por la comercialización internacional de esta variedad de manzana resiliente al cambio climático, en un país tan grande como China es una decisión estratégica para el IRTA. Este proceso de internacionalización permitirá generar nuevas oportunidades y reforzar nuestra presencia en un mercado global exigente," destaca Josep Usall Rodié, director general del IRTA.

La Tutti TM es una manzana dulce, crujiente, jugosa y de color rojo brillante, con notas de miel y melón, y ha sido evaluada en varios ensayos de producción y estudios de consumidores, con muy buena aceptación. Desde su lanzamiento en febrero de 2023, ya se han licenciado más de 900 hectáreas de cultivo en España, Sudamérica, China y Reino Unido.