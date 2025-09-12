Redacción Cataluña 12 SEP 2025 - 11:28h.

Daniel Sirera denuncia el hurto de su gabardina, con las llaves de la moto en su interior, mientras grababa un vídeo sobre delincuencia

El intento fallido de un ladrón al día siguiente de su detención en Barcelona: pillado robando coches de alquiler

Compartir







BarcelonaEl Presidente del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado el robo de su gabardina mientras grababa un vídeo sobre delincuencia en la capital catalana.

"¡Dos robos en solo dos meses!", ha lamentado Daniel Sirera en sus redes sociales, con un vídeo en el que explica el hurto sufrido y denuncia que "en la Barcelona de Collboni robar sale gratis".

El líder del PP en Barcelona acababa de bajar de su despacho en el consistorio para grabar un vídeo en la plaza San Miguel: "He dejado un minuto la gabardina apoyada en el retrovisor del coche mientras grababa ese vídeo a escasos dos metros y, cuando me he girado, la gabardina no estaba".

PUEDE INTERESARTE Encuentran un diamante de 30.000 euros tras registrar a tres detenidos por el saqueo a un vehículo en Barcelona

"Robar sale gratis"

Un descuido en el que ha perdido tanto su gabardina como las llaves de la moto que tenía en el interior de la prenda. "Tenemos una ciudad en la que robar sale gratis. Por tanto, deben tomarse muy enserio la seguridad en la ciudad de Barcelona", ha sentenciado Sirera, quien pide de manera "urgente" una ley de multirreincidencia que "acabe con la desidia y degradación".