El conductor habría confundido la entrada del metro con un aparcamiento subterráneo

El vehículo ha bajado el primer tramo de las escaleras, donde ha quedado atrapado

BarcelonaLa entrada de una estación de metro de Barcelona ha quedado colapsada este lunes, después de que un turismo haya quedado atrapado en las escaleras.

Los hechos han ocurrido en la estación del metro Guinardó / Hospital de Sant Pau, donde un vehículo ha bajado el primer tramo del acceso al transporte público por causas que todavía se desconocen.

Todo parece indicar que el conductor habría confundido la entrada del metro con un aparcamiento subterráneo, por lo que el vehículo finalmente ha quedado atrapado tras descender las primeras escaleras.

El incidente queda en un susto

El conductor ha podido salir del turismo en buen estado, por lo que el incidente ha quedado en un susto en la entrada de la estación de la línea 4 del transporte público de la capital catalana.