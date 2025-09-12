Redacción Cataluña 12 SEP 2025 - 16:41h.

TMB ha ofrecido 5.000 plazas gratuitas para que la ciudadanía pueda visitar hasta ocho espacios que habitualmente están cerrados

Los simuladores del metro de Barcelona dejarán de ser ocultos por el centenario de TMB: "Prevén todo tipo de incidencias"

BarcelonaLa celebración del centenario del metro de Barcelona ha permitido a los pasajeros de la red de transporte público poder conocer espacios que rebosan de historia y están cerrados al público. Se trata de las "estaciones fantasmas" de Correos y Gaudí, que Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha abierto por primera vez en su historia.

TMB ha ofrecido más de 5.000 plazas gratuitas para que la ciudadanía pueda visitar hasta ocho espacios que "forman parte del patrimonio y la historia" de la ciudad de Barcelona, según ha explicado el consejero delegado de TMB, Xavier Flores.

Las visitas guiadas a las “estaciones fantasma” serán en octubre y noviembre, y la primera en abrir será la de Gaudí, construida en 1968 pero que nunca llegó a ponerse en servicio. Esta estación está situada entre las de Sagrada Família y Sant Pau / Dos de Maig, y las visitas serán guiadas.

La 'desaparición' de la estación de Correos

En el andén, que nunca se ha utilizado como tal, se podrá conocer la historia de los Cien Años del Metro de Barcelona. Por lo que se refiere a la otra "estación fantasma", Correos estuvo en funcionamiento desde 1934 hasta 1972 y formaba parte del segundo ramal de la línea del Gran Metro y desapareció cuando esta línea, la actual L4, se alargó hasta la Barceloneta.

En el caso de esta visita, se hará de madrugada porque Correos no tiene acceso desde la calle y se debe caminar por la vía para poder llegar. Por tanto, es imprescindible que el metro esté parado.

Del taller a la subcentral elétrica

Más allá de las “estaciones fantasma”, TMB también ha organizado visitas a lugares emblemáticos de la red como el taller de Santa Eulalia que data de 1922 y es el más antiguo del metro de Barcelona. Este taller da servicio a la línea 1 y está ubicado en un edificio que alberga tres naves de cocheras y un recinto de oficinas, el conjunto es considerado monumento protegido como bien cultural de interés local del municipio de Hospitalet de Llobregat.

Las instalaciones de ZAL son otro de los espacios que se abrirán y que dan servicio a las líneas automáticas 9 y 10, las más novedosas de la red del metro de Barcelona. En este taller se ponen a punto los trenes y se supervisan los sistemas que permiten que este medio de transporte funcione todos los días del año.

En cuanto a la subcentral eléctrica de Mercat Nou es uno de los edificios originales que quedan del antiguo Metro Transversal (hoy línea1), es obra del arquitecto Joan Bergós Massó, que realizó construcciones de influencia renacentista italiana, del arte tradicional catalán y algunas derivadas del modernismo y del arquitecto Gau.

Escaleras de caracol de Urquinaona

La ciudadanía también podrá visitar las escaleras de caracol de Urquinaona. El 19 de diciembre de 1926 el Gran Metro abría un segundo ramal de su línea que enlazaba la estación de Aragó con la de Jaume I, y que incorporaba otra estación intermedia, Urquinaona, actualmente línea 4.

Su acceso original disponía de un edículo de hierro y vidrio que protegía las escaleras y el ascensor. Con el paso del tiempo, el edículo fue perdiendo los elementos decorativos de forja y otros y finalmente se derribó en 1972. De este espacio queda la antigua escalera de caracol, que es lo que ahora se podrá visitar.

Estas visitas a los espacios empezarán este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, a excepción de Correos y Gaudí, que podrán visitarse varios días de los meses de octubre y noviembre.