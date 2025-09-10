Carteles para prevenir suicidios en los andenes del metro de Barcelona

Álex Aragonés 10 SEP 2025 - 03:00h.

TMB ha registrado 91 tentativas de suicidio y 31 que han terminado con la vida de la persona en los últimos cinco años

Informativos Telecinco se acerca al trabajo de la brigada policial que persigue conductas suicidas

Compartir







BarcelonaTransportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha puerto en marcha una iniciativa para prevenir suicidios en las estaciones de la red de metro de la capital catalana, donde se han registrado un total de 91 tentativas de suicidio y 31 que han terminado con la vida de la persona en los últimos cinco años.

La acción, iniciada en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, consiste en la implementación de carteles en los andenes, con un mensaje dirigido a las personas que tienen pensamientos o conductas suicidas, y en los vestíbulos para los ciudadanos que hayan sido testigos de un atropello en las vías.

PUEDE INTERESARTE OpenAI lanzará control un parental tras el suicidio de un menor supuestamente motivado por ChatGPT

Los primeros serán de color blanco y estarán situados en la cola de los andenes, en el punto por donde entra el tren en la estación, con el objetivo de disuadir a las personas que hayan pensado en el suicidio y tendrá el lema "Si vives una situación difícil, detente y llama” junto con el Teléfono de Prevención del Suicidio de Barcelona, el 900 925 555, y el 061 Salut Respon.

Los otros carteles serán azules y se instalarán en los vestíbulos, junto a las cabinas de gestión de la estación, e irán destinados a todas aquellas personas que hayan presenciado un atropello. Estos rótulos irán acompañados de la frase "¿Has sido testigo de un atropello? Si te ha generado un impacto emocional y necesitas ayuda, llama".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

11 estaciones

Esta iniciativa ya puede verse desde este martes en la estación de Guinardó I Hospital de Sant Pau y se colocarán en 11 estaciones: dos de cada línea de la red de metro, excepto en la L1, donde se instalarán en tres estaciones. Es el caso de Bellvitge, Santa Eulàlia y España de la L1, Paseo de Gracia y Clot de la L2, Maria Cristina y Montbau de la L3, Guinardó / Hospital de Sant Pau y Verdaguer de la L4 y Hospital Clínic y Verdaguer de la L5.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El objetivo de la iniciativa es en último término evitar los intentos de suicidio, facilitar a las personas que tienen estas ideas un acceso inmediato a recursos de ayuda", ha destacado la presidenta de TMB, Laia Bonet, quien ha remarcado que "las personas que manifiestan su voluntad de suicidarse cuando están en una estación de metro también reciben ayuda de los profesionales de TMB que han recibido formación para atender estas situaciones, bien directamente en la estación o en el centro de control si utilizan el botón SOS".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, la concejala de Salud, Marta Villanueva, ha señalado que "gracias al conocimiento médico ya la experiencia asistencial sobre el terreno hemos podido desterrar mitos como que hablar del suicidio genera un efecto llamada cuando es justamente lo contrario: hablar es la clave para poder prevenirlo".

122 incidencias en los últimos cinco años

Según los datos recogidos por TMB, en los últimos cinco años se han registrado 122 incidencias en este ámbito: 91 tentativas de suicidio y 31 que han terminado con la vida de la persona. Los dato indican que estas incidencias no siguen ningún patrón específico: "No existen estaciones más afectadas que otras, ni tampoco una época del año con más incidencias relacionadas".