Miguel Salazar Madrid, 12 SEP 2025 - 16:51h.

La voz de alarma la dio otra víctima que habría sufrido abusos por parte de un amigo del vigilante

Una exinterna denuncia las condiciones del centro de menores de Hortaleza: “La vida allí dentro era un infierno”

Compartir







Un vigilante de seguridad de un centro de menores de la localidad pacense de Villanueva de la Serena ha sido enviado a prisión tras salir a la luz que habría abusado sexualmente de una menor tutelada del mismo centro. La adolescente tiene 14 años y conoció a su agresor en el mismo sitio, en el centro de Pedro de Valdivia, donde vive ella bajo tutela de la Junta de Extremadura.

El detenido, por su parte, tiene 47 años. La investigación arrancó en junio tras la denuncia de otra interna de 16 años que le aseguró a la directora del centro que había sido agredida por un hombre de nacionalidad rumana, que es amigo del vigilante de seguridad.

Las medidas contra los presuntos agresores

El testimonio de la adolescente destapó la presunta agresión sexual que sufrió la otra menor de 14 años. A la ciudad extremeña se ha desplazado el reportero de 'El tiempo justo' Carlos Garayoa para contar la última hora del macabro suceso, que aparece poco después de que se destapen las inseguridades con las que viven los menores tutelados del centro de Hortaleza, en pleno foco mediático tras la presunta violación de un interno a una adolescente en un parque cercano.

"Hemos podido hablar con la Junta de Extremadura. Nos ha confirmado que desde que se denunciaron los hechos se han tomado medidas como el acompañamiento de las menores para que estén seguras y tranquilas", asegura el periodista en directo. Además de ello, se ha prohibido el acercamiento de los supuestos agresores a las menores. Las dos víctimas de los abusos que se habrían cometido en el centro de Villanueva de la Sirena han sido derivadas a un programa de víctimas de abusos sexuales.