Su presa favorita son las medusas, de este animal extraen un veneno que inyectan a quien les toca

Pican, miden 4 centímetros y son hermafroditas: así es el dragón azul, el animal que no permite el baño en la playa de Guardamar

Siguen apareciendo dragones azules en las costas españolas. Son pequeños animales, pero venenosos y se ha tenido que prohibir el baño en varias playas españolas durante el verano, la última la de Guardamar.

Sus bonitos colores, pequeño tamaño y forma similar a un dragón no pasan desapercibidos.

Moluscos tan llamativos como venenosos, su presa favorita son las medusas, en especial la carabela portuguesa, de este animal extraen un veneno que inyectan a quien les toca. Pueden causar vómitos, mareos, malestar o dolor de cabeza, cuanta más cantidad de veneno concentren es peor.

¿Qué hacer en caso de ver un ejemplar o de sufrir una picadura?

Por el dragón azul las banderas de Guardamar alertaban este fin de semana de un peligro y obligan a cerrar las playas. Los pequeños animales llegan por el aumento temperatura del mediterráneo y aparecen de forma ocasional.

El consistorio de Guardamar del Segura ha aconsejado a la ciudadanía que, si ven un ejemplar, no lo toquen, ni con guantes. Además, se debe avisar a socorristas o autoridades.

En caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud.