Estos animales provocan una picadura con un dolor parecido al de una medusa, aunque de muy pequeña dimensión

Piden extremar la precaución en las playas de Guardamar del Segura, Alicante, tras detectar varios ejemplares de dragón azul

En las playas de Guardamar del Segura, en Alicante, se ha vuelto a prohibir el baño por la llegada del dragón azul ('Glaucus atlanticus'). Esta especie es tan bonita como venenosa. Se trata de un animal que suele vivir boca arriba, por eso se le ve a menudo de color blanco. Son hermafroditas y pican. El dolor es parecido al de una medusa, aunque de muy pequeña dimensión porque el dragón azul sólo mide 4 centímetros.

El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas. Este 2025, han sido encontrados varios ejemplares en distintas playas españolas, lo que ha obligado a prohibir el baño.

En Guardamar del Segura ya son varias veces las que detectan ejemplares en sus playas. El domingo hallaron nuevos ejemplares después de que el viernes encontraran cuatro en la playa Ortigues y el otro en la Centro, por lo que se activó la bandera roja.

El jueves también se prohibió el baño tras la aparición de dos ejemplares en la playa de Vivers. El Ayuntamiento reactivó entonces el dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes.

Los servicios municipales, policía, salvamento y socorrismo y medio ambiente permanecen atentos a la evolución de la situación.

¿Qué hacer en caso de ver un ejemplar o de sufrir una picadura?

El consistorio de Guardamar del Segura ha aconsejado a la ciudadanía que, si ven un ejemplar, no lo toquen, ni con guantes. Además, se debe avisar a socorristas o autoridades.

En caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud.