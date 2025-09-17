La protesta 'artística', en contra de la ampliación del aeropuerto en Barcelona

Redacción Cataluña 17 SEP 2025 - 18:05h.

Los activistas han alterado más de 50 marquesinas de bus y metro, convirtiendo los anuncios en aviones de papel

El acuerdo para ampliar el aeropuerto de El Prat de Barcelona supondrá una inversión de más de 3.000 millones

BarcelonaMedio centenar de marquesinas de autobús y metro de Barcelona han sido alteradas este fin de semana por activistas ecologistas, que han transformado los anuncios publicitarios en aviones de papel acompañados del mensaje “Caída libre” para mostrar el rechazo a la ampliación del aeropuerto de El Prat.

El colectivo Agència pel Clima considera "una aberración" el proyecto de ampliación del aeropuerto en pleno contexto de crisis climática: "La expresión "caída libre" simboliza la urgencia de una reducción drástica e inmediata de los vuelos, puesto que la aviación es el medio de transporte más contaminante por kilómetro viajado, con emisiones hasta 10 veces superiores al transporte ferroviario".

En el caso de Zeroport, plataforma que agrupa a varios colectivos por el decrecimiento del puerto y el aeropuerto, entre ellos Ecologistas en Acción, añaden que "el plan de ampliación es una muestra flagrante de negacionismo climático por parte de las administraciones, completamente alineadas con los intereses de AENA y la patronal, que quieren más la explotación de Barcelona por el negocio turístico.”

Más vuelos y emisiones de gases de efecto invernadero

Los activistas también han destacado que la ampliación "provocaría un aumento de vuelos que incrementaría en un 45% las actuales emisiones de gases de efecto invernadero":" Están proponiendo un atentado climático, un proyecto que choca frontalmente con los planes de descarbonización a los que se han comprometido Cataluña y el Estado español".