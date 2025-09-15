Redacción Cataluña 15 SEP 2025 - 12:17h.

Los arrestados, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, huyeron del lugar a bordo de un turismo de alquiler

TarragonaLa Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han detenido en Tarragona a una mujer y dos hombres de entre 41 y 69 años por robar dinero y efectos por valor de 48.000 euros a una turista en el aeropuerto de Manises (Valencia), aprovechando un descuido de la víctima cuando se disponía a alquilar un vehículo.

Los arrestados, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, cometieron el hurto y huyeron del lugar a bordo de un turismo de alquiler. Unos hechos de los que tuvo conocimiento la Policía Nacional, que abrió una investigación al sospechar que se trataba de un grupo itinerante.

Los agentes difundieron las características del vehículo a los Mossos d’Esquadra, que finalmente los localizó e interceptó en la AP-7, en la provincia de Tarragona.

Relojes y bolsos de lujo

La policía catalana registró e intervino el turismo, recuperando 5.820 euros, joyas de alto valor, relojes y bolsos de lujo, dispositivos electrónicos, ganzúas y billetes de 100 euros falsos. Asimismo, detuvieron a los tres sospechosos como presuntos autores de un delito de hurto y ya han pasado ya a disposición judicial.