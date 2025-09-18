Un acertante de la Primitiva ha ganado en Mataró (Barcelona) 3.749.203,61 euros

Comprobar Primitiva: número premiado hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Compartir







Un acertante de la Primitiva ha ganado en Mataró (Barcelona) 3.749.203,61 euros al ser el único premiado de la categoría especial (6 aciertos + reintegro) del sorteo celebrado este jueves 18 de septiembre.

Dado que el acertante ha acumulado otro premio de primera categoría (6 aciertos), dotado con 1.064.976,49 euros, el mismo boleto ha obtenido un premio total de 4.814.180,10 euros.

Los resultados de la Primitiva de este jueves

El boleto ha sido validado en la administración de loterías número 12 de Mataró, situada en Riera Figuera Major 27. Combinación ganadora: 17-04-38-19-07-15. Complementario: 22. Reintegro: 8. JOKER: 0293271