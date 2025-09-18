Redacción Cataluña 18 SEP 2025 - 10:14h.

Los manifestantes han cortado el tramo en ambos sentidos, obstaculizando el tráfico de entrada y salida a Barcelona

Los palestinos, bajo el asalto final de Israel en Gaza: "La muerte es mejor que el desplazamiento"

BarcelonaUn grupo de manifestantes ha cortado este jueves por la mañana la avenida Diagonal, a la altura de la plaza de la Reina Maria Cristina, para protestar a favor de Palestina y contra la guerra de Israel en Gaza.

Los activistas han cortado el tramo a partir de las 08:00 horas, en plena hora punta, dejando afectaciones en ambos sentidas de entrada y salida de Barcelona.

"¡Cortemos la Diagonal en Les Corts! ¡Ninguna normalidad hasta que se acabe el genocidio y Palestina sea libre! Arriba las que luchan", han expresado los manifestantes en una protesta que ha paralizado por minutos la Diagonal, obstaculizando el servicio de las líneas de bus H6, V5, 7, 33, 63, 67, 78 y 175.

Más protestas

La protesta se enmarca en la convocatoria para la tarde del jueves "Paremos el genocidio", que en Barcelona se llevará a cabo a las 19:00 horas de la tarde en la plaza Catalunya de Barcelona.