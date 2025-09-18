Jorge Arenas 18 SEP 2025 - 09:41h.

Israel mantiene los bombardeos sin piedad sobre Gaza y los objetivos ahora son los pocos hospitales que aún funcionan

El análisis de Carlos Franganillo: "Mientras Trump ampara a Netanyahu y sus masacres en Gaza, Europa muestra una discreta incomodidad con Israel"

Compartir







Israel mantiene los bombardeos sin piedad sobre Gaza y los objetivos ahora son algunos de los pocos hospitales que aún funcionan en la ciudad palestina. El impacto de un misil sobre el de Al Shifa, ha matado al menos de 15 personas, ninguna sospechosa de ser de Hamás. Son civiles que no ha salido de la tierra que Israel ya asegura, sin disimulo, tiene repartida con Estados Unidos.

Las imágenes que llegan son abrumadoras y muestran a padres corriendo con niños heridos en brazos, a gente que llora sus muertos y otros que ya solo esperan, sentado en algún rincón, mientras todo desaparece bajo los proyectiles del Ejército de Israel que dispara a una ciudad semiabandonada, donde ya solo quedan escombros y muerte.

Desde que Israel comenzase su ofensiva final sobre Gaza este martes, más de 200 palestinos han sido asesinados, 83 de ellos solo en los ataques de este jueves contra civiles desarmados, gente que vaga sin tener adónde ir. El Ejercito israelí muestra sin pudor las imágenes de su operación: cómo pulverizan los edificios utilizados según Israel por Hamas para vigilar, pero parecen vacíos y caen bajo los misiles como hojas.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía investigará los crímenes en Gaza y apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad

Israel destruye más de 150 edificios civiles en Gaza en las últimas 72 horas

Así han sido destruidos al menos 150 edificios en las últimas 72 horas, mientras blindados y tropas isralies se adentran en Ciudad de Gaza en el tercer día del asalto final. Israel lanza panfletos desde el cielo que instan a sus habitantes a evacuar de inmediato, pero muchos están agotados, heridos o sin posibilidad ni recursos para desplazarse y han decidido quedarse aquí, acurrucados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ya han visto cómo Israel ha atacado zonas hacia las que se les ordenó desplazarse en otras fases de estos dos años de ofensiva. "La muerte es mejor que el desplazamiento", dice este palestino ya sin apenas fuerzas.

El ministro de finanzas israelí, el radical Smotrich, dice que Gaza es una perla inmobiliaria y acaricia sus sueños: asegura que están negociando con Estados Unidos la división, una vez este destruida la ciudad palestina. Mientras el corredor alternativo, esta carretera costera, continúa colapsada por carros, coches y burros cargados a tan solo 24 horas para que cierre el operativo israelí.. Las bulldozer terminan de allanar el terreno en Gaza, porque cuando termine la operación militar, comenzará la operación inmobiliaria.