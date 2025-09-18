Detenido en Barcelona un fugitivo vinculado a la preparación de dos asesinatos en Suecia

La organización criminal dedicada al narcotráfico a la que supuestamente pertenecía el ahora detenido preparaba los asesinatos de dos personas

Detienen en Elche, Alicante, a un fugitivo reclamado en Italia por narcotráfico

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido en el barrio del Eixample de Barcelona a un fugitivo de 32 años que está supuestamente relacionado con la preparación de dos asesinatos en Suecia por parte de la organización de narcotraficantes a la que estaría vinculado.

Según han informado a EFE este jueves fuentes cercanas al caso sobre el detenido, a quien la policía sueca encontró en su vehículo dos armas cargadas con munición real y chalecos antibalas, pesaba una orden europea de detención y entrega por su presunta vinculación a los preparativos de dos asesinatos en Suecia.

En concreto, según las fuentes, la organización criminal dedicada al narcotráfico a la que supuestamente pertenecía el ahora detenido preparaba los asesinatos de dos personas en las poblaciones suecas de Örebro y Estocolmo.

PUEDE INTERESARTE Entregan desde Italia a un fugitivo buscado por el asesinato de un holandés en Chiclana, Cádiz

El fugitivo pudo ser finalmente detenido ayer miércoles, en el distrito del Eixample, tras una investigación llevada a cabo por la Unidad de Entorno Penitenciario. Cuando esta unidad de los Mossos detectó que el hombre estaba localizado en Barcelona, la policía catalana preparó un dispositivo, con la participación también del grupo regional de Delincuencia Urbana de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, para detenerle. Según las fuentes, el detenido pasará a disposición judicial durante las próximas horas.