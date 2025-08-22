Redacción Andalucía Europa Press 22 AGO 2025 - 17:07h.

El arresto se produjo el 11 de agosto en Milán y la Guardia Civil de Cádiz ya ha recibido al prófugo

El motivo del crimen con disparos fue un ajuste de cuentas y la víctima estaba vinculada al narcotráfico

CádizEl asesinato de un ciudadano holandés ocurrido en el año 2022 en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha podido ya concluirse tras la detención y entrega desde Italia de un fugitivo buscado por ese suceso.

Se trataba del sexto hombre implicado en un crimen que se debió a un ajuste de cuentas vinculado a temas de tráfico de drogas. La víctima estaba relacionada con la "mocro mafia" de Holanda.

Según ha informado la Guardia Civil, el arresto del prófugo tuvo lugar el 11 de agosto en la ciudad de Milán. Se resistió ante los agentes e incluso trató de que varios adictos se enfrentasen a la policía italiana, con jeringuillas hipodérmicas.

Después de ser esposado finalmente, se tramitó su traslado a España, mediante un vuelo hasta Madrid y este 22 de agosto ya lo ha recibido la Benemérita que actúa en la provincia gaditana.

Una vez en nuestro país, está previsto que preste declaración ante el juez por su presunta participación en el crimen de Ebrahim Buzhu. Fue hallado con un tiro en la cabeza, forma en la que fue ejecutado.

Ya muerto, trasladaron el vehículo que los sospechosos habían usado a otro punto del municipio chiclanero para incendiarlo y así eliminar pruebas. Ese medio de transporte calcinado lo habían alquilado antes.

Una relación sentimental que lo unía a los otros cinco

No obstante, desde el Instituto Armado consiguieron reunir indicios, localizar y arrestar a casi todos los implicados, a finales del 2022. Es decir, meses después del asesinato, registrado en enero de ese año.

Los presuntos autores viajaron de Países Bajos a Málaga inicialmente para luego ir a buscar a la víctima y matarla. En concreto, el fallecido "realizaba actividades de tráfico de hachís", entre la Costa del Sol y su país, ha detallado la Guardia Civil.

También los agentes han destacado que el ahora detenido, de iniciales R.B. y 44 años, en el momento de los hechos tenía una relación sentimental que lo unía al resto de implicados en el crimen.

Tuvo que emitirse una Orden Europea de Detención para él, ya que no fue capturado en la operación desarrollada, con registros en Francia, Benalmádena, Alhaurín el Grande, Guadiaro, San Martín del Tesorillo y Chiclana.

Los delitos que se les imputan son asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, daños y encubrimiento, en diferentes grados, en función de su participación en los hechos.