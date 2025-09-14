Arrestado un prófugo de la justicia italiana que pretendía volar de Alicante a Marruecos

El hombre de 51 años está acusado de vender cocaína y hachís en Legnago en 2006

AlicanteUn fugitivo reclamado en Italia ha sido detenido recientemente cuando estaba en el aeropuerto de Elche (Alicante), donde pretendía coger un vuelo. Se le buscaba por narcotráfico.

Esto supone un nuevo arresto de un prófugo en territorio alicantino, donde en los últimos años ya han identificado a numerosos que residían en la provincia. Como el que era uno de los más peligrosos para la justicia italiana, precisamente.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional, los agentes que trabajan en la inspección y el control de salidas de pasajeros del Miguel Hernández identificaron al hombre de 51 años.

Tenía en vigor una Orden Europea de Detención (OEDE) por un delito de tráfico de drogas. El huido de las autoridades de Italia iba a subir a un avión rumbo a Marruecos.

Venta de cocaína y hachís en 2006

Después de realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales, averiguaron su situación, con esa OEDE activa desde abril de 2024. Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el municipio italiano de Legnago.

Concretamente en el año 2006, el fugitivo se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís, actividad por la que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión.

El arrestado ha sido ya puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.