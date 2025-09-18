Redacción Cataluña 18 SEP 2025 - 13:55h.

El hombre de 65 años paseaba a su perro y supuestamente discutió con otra persona sobre un tema relacionado con el animal

El vecino de Lleida ha muerto tras estar ingresado cinco días en el hospital Arnau de Vilanova

LleidaUn hombre ha muerto este miércoles tras estar ingresado en el hospital por una caída que se produjo presuntamente por una discusión vecinal en Lleida.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes a primera hora de la mañana en el barrio de Cappont de la localidad catalana, cuando el hombre de 65 años paseaba a su perro y supuestamente discutió con otra persona sobre un tema relacionado con el animal, según ha avanzado el 'Segre'.

En ese momento, el hombre cayó al suelo y sufrió una fractura torácica en las costillas, por lo que fue ingresado en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha estado cinco días hasta su fallecimiento.

La principal hipótesis

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los hechos y mantienen la discusión vecinal como principal hipótesis del fallecimiento.