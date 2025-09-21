Redacción Cataluña 21 SEP 2025 - 20:03h.

27 desalojados del funicular de Montserrat y otros 50 de un tren en Castellbell y Vilar​​, Barcelona

Incidencias por las fuertes tormentas en Cataluña: problemas en carreteras, trenes y aeropuertos

BarcelonaLas fuertes lluvias que están cayendo en la provincia de Barcelona este 21 de septiembre han obligado a evacuar a 27 personas de un funicular en Montserrat y a otras 50 de un tren de FGC en Castellbell y Vilar.

Así lo han detallado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña en una jornada tormentosa que está dejando también incidencias en Aragón. Hace una semana ya hubo precipitaciones torrenciales en territorio catalán.

Esta vez, las intensas tormentas registradas en la región han llevado a emergencias a recibir 175 avisos, entre las 17 y las 19 horas. "La mayoría en las regiones metropolitanas norte y sur debido a inundaciones y caída de árboles", han precisado.

De esos episodios destaca un desprendimiento de tierra sobre la vía que ha inutilizado parcialmente el funicular de Sant Joan. Los equipos de rescate han tenido que acudir a sacar a los casi 30 usuarios que estaban montados en él.

Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril. Después de que un convoy de la línea R5 tuviese que detener su trayecto por la caída de árboles en la catenaria.

Desalojados niños y bebés del tren

Ese incidente ha ocurrido a las 17:27 horas, concretamente en Castellbell y el Vilar, lugar al que se han movilizado siete dotaciones de bomberos para retirar los obstáculos de la vía y desalojar a 50 viajeros.

Entre ellos había niños y bebés, según han especificado desde el Cuerpo. Han optado por tomar esta medida por las condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Además, el Servicio de Tráfico catalán ha informado de cortes en las carreteras locales BP-1121 y BP-1103 en Marganell, así como en la B-122 y la C-58 en Terrassa por desprendimientos de rocas o balsas de agua.