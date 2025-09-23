Redacción Cataluña 23 SEP 2025 - 03:00h.

BarcelonaEl Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña ha empezado la campaña de vacunación de otoño contra la gripe y la covid-19 para proteger a las personas más vulnerables ante las complicaciones que pueden derivarse de ambas infecciones, por lo que han empezado en residencias, mayores de 80 años, embarazadas, personal sanitario y niños.

Para llevar a cabo la campaña, Salut ha adquirido 1,6 millones de dosis de vacuna contra la gripe con un importe de 14 millones de euros, mientras que se distribuirán las dosis que sean necesarias contra el coronavirus por los colectivos recomendados.

Como novedad, este año han adelantado a la primera fase la vacunación al personal sanitario y a los niños de 6 a 59 meses, que únicamente se vacunarán contra la gripe. También se priorizará la vacunación a las personas que reciben atención domiciliaria y se prevé que el tramo inicial de la campaña se alargue aproximadamente unas tres semanas.

La segunda fase de la campaña empezará el 13 de octubre, día en que se abrirá la vacunación al resto de colectivos: personas a partir de 60 años, menores de esta edad con condiciones de riesgo, residentes en centros de atención a la discapacidad, así como docentes y el personal de servicios esenciales entre otros.

Los colectivos más vulnerables

En Cataluña hay unas 63.000 personas que viven en residencias para personas mayores y más de 1.000 centros residenciales. En la temporada anterior, la cobertura vacunal contra la gripe en el colectivo residente alcanzó el 79%.

Durante la temporada anterior, la cobertura vacunal de la gripe en niños de 6 a 59 meses aumentó del 28,2% al 35,8%, es decir, un incremento de un 27% en términos relativos. Para niños a partir de los dos años, se dispondrá de vacuna de administración intranasal.

En el caso de las embarazadas, Salut recuerda que la vacuna contra la gripe y covid-19 está recomendada en cualquier trimestre del embarazo: "Vacunarse reduce las posibles complicaciones, como el parto prematuro o cesárea, y protege tanto a la embarazada, como al bebé durante los primeros meses de vida".