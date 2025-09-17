Redacción Cataluña 17 SEP 2025 - 17:40h.

Los bombones están valorados en 18.000 euros y la Guardia Urbana detectó a unos individuos rondando de manera sospechosa

Escena "insólita" en Barcelona: detenido un ladrón por escalar una fachada y llevarse la ropa tendida de un balcón

Compartir







BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona ha intervenido 20.536 bombones de una furgoneta tras detectar a unos individuos rondando de manera sospechosa alrededor del vehículo estacionado en Sants.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando una patrulla de paisano identificó a los sospechosos. En el momento de su identificación, los agentes se percataron de que uno de los sospechosos tenía las llaves de la furgoneta en cuestión.

PUEDE INTERESARTE Buscan al propietario de una silla de ruedas eléctrica en Barcelona

Sin embargo, el hombre negó que fuesen de su propiedad y aseguró a los agentes que desconocía qué transportaba el vehículo, que ya estaba vinculado a unas diligencias por un robo a un camión en una gasolinera.

Bombones valorados en más de 18.000 euros

En la inspección, la Guardia Urbana halló hasta 20.536 bombones valorados que todavía estaban dentro de su embalaje original y estaban valorados en más de 18.000 euros.

La mercancía, con claros indicios de haber sido sustraída, quedó precintada y puesta a disposición judicial, mientras que dos de los implicados fueron investigados como presuntos autores de un robo con fuerza.