17 SEP 2025 - 13:44h.

Una patrulla hizo un recorrido por la zona y, tras una breve búsqueda, localizó al ladrón cargado con una bolsa llena de ropa de cama

BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un hombre tras un peculiar robo que un vecino de la localidad catalana presenció de madrugada en la Barceloneta.

La "escena insólita", tal y como describe el propio cuerpo policial de la capital catalana, ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre, cuando un individuo escaló la fachada de un edificio para llevarse la ropa tendida de un balcón.

Un vecino el distrito de la Ciutat Vella de Barcelona presenció los hechos y la Guardia Urbana activó una patrulla en busca del ladrón tras cometer el hurto.

Bolsa llena de sábanas

Los agentes hicieron un recorrido por la zona y, tras una breve búsqueda, localizaron al ladrón cargado con una bolsa repleta de sábanas y otras prendas de cama.

De este modo, la Guardia Urbana detuvo al hombre tras un hurto "insólito" que acabó en final feliz, ya que la víctima recuperó su ropa tendida.