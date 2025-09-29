Redacción Cataluña 29 SEP 2025 - 13:08h.

Dos menores fueron detenidos por robar y realizar cortes de carácter superficial a otros dos menores, como mínimo

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando finalizaron las fiestas mayores de la localidad catalana

BarcelonaEl hermano del rapero Morad ha sido detenido, junto a otro menor, por el ataque con arma blanca a otros dos menores durante las fiestas mayores de Molins de Rei (Barcelona).

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 28 de septiembre sobre las 02:00 horas, cuando finalizaban las fiestas mayores de la localidad catalana. En ese momento, un grupo de jóvenes realizó lesiones con arma blanca a dos menores, como mínimo.

Entre los presentes estaba el hermano de Morad, una de las personas que realizó cortes de carácter superficial e intimidatorios a las víctimas, pero no destinados a apuñalar e introducir la hoja de la navaja en el cuerpo de la persona, según han informado fuentes policiales a Informativos Telecinco.

Una agresión que sufrieron dos personas, que fueron robadas en el fin de fiestas de Molins de Rei, donde podría haber alguna víctima más que no ha presentado denuncia formal. Ante estos hechos, los agentes detuvieron a dos jóvenes y la Fiscalía de Menores determinó el ingreso en un centro de menores en régimen cerrado.

Dispositivo de seguridad para las fiestas

Los hechos ocurrieron el último días del dispositivo específico de seguridad en los espacios públicos que el Ayuntamiento de Molins de Rei adoptó para las fiestas mayores de la localidad catalana

El refuerzo se centró principalmente sobre el parque del Baix Llobregat, donde se han llevado a cabo la zona de conciertos, estableciendo dos controles de acceso. También incrementaron en esta ocasión el aforo del parque para mejorar la accesibilidad y los desplazamientos de las personas a su interior.

Las medidas de seguridad establecidas incluían recordatorios a los comerciantes sobre los horarios establecidos para la venta de alcohol y traslado de los contenedores de vidrio para evitar incidencias. Y, sobre todo, una mayor presencia en la vía pública de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, con especial atención a los espacios con mayores concentraciones de la ciudadanía.

La policía catalana incorporó un dron para tener un mayor control sobre la zona de conciertos. En el caso de la agresión sufrida en el marco de las fiestas, El Caso ha avanzado que la detención al hermano del Morad ocurrió delante de la estación de Renfe.