Un acertante de la Bonoloto gana más de 2,5 millones de euros en la localidad barcelonesa de Felanitx
Un acertante de primera categoría en el sorteo de la Bonoloto en Felanitx, en Barcelona, gana 2.547.424 euros
Resultado Bonoloto: comprobar número premiado hoy jueves 2 octubre de 2025
En el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 2 de octubre de 2025 ha habido en Felanitx (Baleares) un boleto de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.547.424 euros.
El boleto acertante ha sido validado en el despacho receptor número 2 de la localidad de Felanitx, situada en la calle Mayor 32.
Premio de segunda categoría en Las Palmas de Gran Canaria
De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante al que le ha correspondido un premio de 182.386 euros y que ha sido validado en Las Palmas de Gran Canaria.
Combinación ganadora: 34-43-12-20-15-25. Complementario: 47 reintegro: 5. La Bonoloto, de esta forma, concede premios en diversos puntos del país.