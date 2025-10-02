Un acertante de primera categoría en el sorteo de la Bonoloto en Felanitx, en Barcelona, gana 2.547.424 euros

Resultado Bonoloto: comprobar número premiado hoy jueves 2 octubre de 2025

En el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 2 de octubre de 2025 ha habido en Felanitx (Baleares) un boleto de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.547.424 euros.

El boleto acertante ha sido validado en el despacho receptor número 2 de la localidad de Felanitx, situada en la calle Mayor 32.

Premio de segunda categoría en Las Palmas de Gran Canaria

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante al que le ha correspondido un premio de 182.386 euros y que ha sido validado en Las Palmas de Gran Canaria.

Combinación ganadora: 34-43-12-20-15-25. Complementario: 47 reintegro: 5. La Bonoloto, de esta forma, concede premios en diversos puntos del país.