Un acertante de la Bonoloto gana más de 2,5 millones de euros en la localidad barcelonesa de Felanitx

En el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 2 de octubre de 2025 ha habido en Felanitx (Baleares) un boleto de primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.547.424 euros.

El boleto acertante ha sido validado en el despacho receptor número 2 de la localidad de Felanitx, situada en la calle Mayor 32.

Premio de segunda categoría en Las Palmas de Gran Canaria

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante al que le ha correspondido un premio de 182.386 euros y que ha sido validado en Las Palmas de Gran Canaria.

Combinación ganadora: 34-43-12-20-15-25. Complementario: 47 reintegro: 5. La Bonoloto, de esta forma, concede premios en diversos puntos del país.

