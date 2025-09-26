Un único acertante gana más de tres millones de euros en la Bonoloto en Sevilla

El boleto premiado de la Bonoloto de primera categoría fue validado en una administración de la Avenida República Argentina

El sorteo repartió también premios de más de 45.000 euros para cuatro acertantes de segunda categoría

El sorteo de la Bonoloto de este jueves ha dejado un nuevo millonario en Sevilla. Un único acertante de primera categoría (seis aciertos) se ha llevado un premio de 3.030.616 euros, tras validar su boleto en la Administración de Loterías situada en la Avenida República Argentina, número 18, de la capital andaluza.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 42, 12, 33, 17, 14 y 26, con el 31 como complementario y el 2 como reintegro.

Premios de segunda categoría

El sorteo también repartió suerte entre los cuatro acertantes de segunda categoría (cinco números más el complementario), que se embolsarán 45.509,06 euros cada uno.

Reparto del resto de categorías

En tercera categoría hubo 116 acertantes que recibirán 784,64 euros cada uno, mientras que 5.872 jugadores con cuatro aciertos percibirán 23,25 euros. Más de 105.800 boletos con tres aciertos ganaron 4 euros y, finalmente, 588.514 apuestas con reintegro obtuvieron 0,50 euros.