Álex Aragonés 02 OCT 2025 - 13:41h.

Los Mossos d'Esquadra han localizado en el interior del piso el cuerpo sin vida de una mujer, que presentaba signos de violencia

Los agentes han detenido a su hermano, que estaba en el interior del domicilio

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por la muerte violenta de su hermana en un domicilio de Sant Joan Despí (Barcelona), según han confirmado fuentes policiales a Informativos Telecinco.

La policía ha recibido este jueves a las 10:00 horas el aviso de un incidente en un piso de la localidad catalana. Rápidamente, varias dotaciones se han dirigido hasta el lugar y al acceder al interior de la vivienda han localizado el cuerpo sin vida de una mujer, que presentaba signos de violencia.

En el interior del piso, los agentes han localizado a su hermano de 78 años, que ha quedado detenido en el mismo lugar por su presunta relación con la muerte.

Investigación abierta

El Sistema de Emergencias Médicas también se ha dirigido al sitio de los hechos y la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de actuaciones, para esclarecer las circunstancias de la muerte.