El jurado popular la declaró por unanimidad culpable de matar a su pareja tras maltratarlo y humillarlo continuamente

La falsa opositora a mossa, acusada de matar a su novio en 2023: "El rol que llevábamos eran castigos"

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 33 años y medio de cárcel a la aspirante a mossa d'esquadra a la que un jurado popular declaró por unanimidad culpable de haber apuñalado mortalmente a su pareja en su casa de Ripollet (Barcelona) en 2023, tras someterlo a amenazas, maltratos y humillaciones.

En su sentencia, la Audiencia impone a la acusada, M.M.N.A., 25 años de cárcel por un delito de asesinato alevoso, tres años y medio por amenazas, tres por maltrato habitual y dos por lesiones, así como 15 años de libertad vigilada tras cumplir la condena; también le ordena indemnizar con 440.000 euros a los familiares de la víctima

La Audiencia subraya en su sentencia que la acusada se aprovechó de la "debilidad" de la víctima, que fue "incapaz de reaccionar ante una situación reiterada de humillación y terror" que le provocó con "constantes amenazas con matar" a sus personas más queridas, por lo que considera que su conducta merece un alto "reproche penal".

"La acusada no solo llevó a cabo un ataque alevoso, sino que se aprovechó de un estado de suma vulnerabilidad del que fue su pareja", remarca.

Además, resalta la "mayor gravedad del mal causado" por la acusada al matar a una persona que estaba "en la plenitud de su vida", con un hijo de 9 años a su cargo y unos padres y hermanos que no han recibido hasta el momento ninguna compensación económica por el crimen.

La condenada intentó fingir un suicidio

La Audiencia pone de relieve que la aspirante a mosso no ha mostrado arrepentimiento y que cuando llamó al servicio de emergencias tras apuñalar a la víctima, para lograr la impunidad, dio a entender que su pareja se había suicidado, lo que denota una "mayor gravedad del hecho", ante la "crueldad" que supone hacer creer a sus familiares que este se había quitado la vida de forma voluntaria.

En base al veredicto unánime del jurado popular, la Audiencia confirma como hechos probados que la acusada desarrolló sobre la víctima una "conducta de dominación y humillación, sometiéndolo a situaciones vejatorias", amenazándolo varias veces con contratar a un sicario para que matara a su hijo, de 9 años, si no obedecía sus órdenes.

Debido a este "permanente control y humillación", la víctima sufrió un "progresivo y grave deterioro de su salud y de sus relaciones personales que hasta ese momento mantenía con amigos y familiares", según la Audiencia.

En este contexto, el 7 de abril de 2023 la acusada asestó una puñalada mortal debajo del pecho a su pareja, que, debido a su "extrema vulnerabilidad", no tuvo ninguna capacidad de respuesta.

La mujer fue detenida el 13 de julio de ese año por los Mossos d'Esquadra cuando se preparaba para entrar en el cuerpo policial y, desde entonces, se encuentra en prisión provisional.