Se trata de "un hábitat de bosque muy delicado", por lo que no se permite el acceso libre al espacio natural

El bosque ubicado en El Prat de Llobregat abre el primer domingo de cada mes, excepto en julio y en agosto

BarcelonaVisitar un bosque de Cataluña solo está al alcance este domingo de 25 personas, que podrán acceder a uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza de Barcelona y que tan solo abre diez veces al año, lo que convierte la Pineda de Can Camins en un atractivo único con "un estado de conservación excepcionalmente bueno".

Este espacio ubicado en El Prat de Llobregat (Barcelona) es una de las pocas zonas de Cataluña que reproduce a la perfección el conjunto de comunidades vegetales propio de las zona deprimidas que hi ha detrás de las dunas mediterráneas. Un lugar que destaca por la variedad de orquídeas y hongos que viven en ella, mientras que la fauna se compone principalmente de pájaros boscanos, como el carbonero o el carpintero.

"Es un hábitat de bosque muy delicado, por lo que no se permite el acceso libre", explican desde el Ayuntamiento de El Prat sobre un espacio natural del litoral catalán que en el que tan solo hay una decena de oportunidades en todo el año para visitarlo.

25 personas, el máximo de participantes

La próxima visita guiada para adentrarse en este lugar se llevará a cabo este domingo 5 de octubre, donde la gente podrá visitar los pinos que crecen sobre las antiguas dunas de la playa.

Al final de la visita, los usuarios podrán subir a un mirador que a 20 metros de altura permite disfrutar de una vista privilegiada 360 grados de las playas de El Prat, la Pineda de Can Camins, el espacio natural de la Ricarda, la casa Gomis con su cobertura ondulada y las pistas del Aeropuerto de Barcelona.

Se trata de una actividad gratuita, de la que no es necesaria inscripción previa, por lo que se realiza el mismo día de la visita en el punto de encuentro y por orden de llegada. Aunque aviso a navegantes, el número máximo de participantes es de 25 personas.

Se recomienda ir a pie o en bici

El punto de encuentro para los interesados será la Oficina de Turismo de la localidad catalana en Can Camins. "En el punto de encuentro dispone de aparcabicicletas. Se recomienda venir a pie o en bicicleta", ha explicado el consistorio, que también recomienda que lleven repelente de mosquitos.

En el caso de llegar en coche, los conductores podrán estacionar en los aparcamientos de la playa, de pago entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos incluidos.

Abierto el primer domingo de mes, excepto en julio y agosto

Una jornada repleta de naturaleza que para aquellos que se queden sin poder entrar, deberán esperar a la próxima apertura prevista el primer domingo de cada mes, excepto en julio y en agosto.

La visita está organizada por el Consorci Delta Llobregat, que está formado por una extensa llanura que ocupa 98 kilometros cuadrado entre el macizo del Garraf y Montjuïc, y el desfiladero de Sant Andreu de la Barca en el norte.

Por la naturaleza de los materiales que lo forman, tiene una capa de aguas subterráneas, el acuífero, que ha posibilitado la transformación de la agricultura y ha facilitado su uso humano intensivo; de hecho, es una de las zonas agrícolas más ricas del Mediterráneo.

Uno de los humedales más importantes

Los humedales litorales están conectados y dependen del acuífero. Además, el Delta del Llobregat es el segundo delta en extensión de Cataluña y conserva uno de los humedales más importantes del país.

La variedad de hábitats presentes de interés europeo y la riqueza faunística y botánica han hecho que el Consejo de las Comunidades Europeas haya declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) más de 900 hectáreas, que están protegidas como Red Natura 2000, y de éstas, cerca de 500 hectáreas.