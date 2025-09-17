Álex Aragonés 17 SEP 2025 - 10:44h.

La Fiscalía ha justificado los motivos del acuerdo entre las partes, rebajando las penas de 53 años hasta 8 años de cárcel

La petición del juez a los miembros de la 'manada de Castelldefels' al no ver arrepentimiento: iba a seguir con el juicio y pidió que lo pensaran dos veces

BarcelonaLos cinco miembros de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona), procesados por agredir sexualmente a tres mujeres en 2021, han logrado una rebaja sensible de las penas muy por debajo de las que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y los 53 años.

196 años en total que finalmente han quedado reducidos en penas menores de nueve años para todos los procesados tras un acuerdo de conformidad entre las partes, que deja a algunos de los acusados al borde de la excarcelación después de más de dos años en prisión provisional y con un juicio saldado por la vía rápida.

Los acusados han reconocido la autoría de los hechos, que aparecen reflejados en el último escrito de acusación u que se pactó el pasado viernes, excluyendo los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de agresión sexual continuados de los que los acusaba la Fiscalía.

Los motivos del pacto y la rebaja de las penas

Tras el acuerdo de conformidad, con condenas que se sitúan entre los tres y los ocho años y medio de cárcel, la Fiscalía ha justificado los motivos del pacto entre las partes, donde ha pesado "mucho" la necesidad de proteger a las víctimas y su voluntad de no ser revictimizadas, "sometiéndolas a la presión" de este juicio.

Precisamente, una de ellas está sufriendo estrés postraumático, lo que hacía "inviable" su presencia en un juicio que podía haber agravado su salud emocional debido al "prolongado proceso penal", según ha explicado el ministerio público, que ha salido al paso para defender que no tienen "solo" por misión el ejercicio de la acusación pública, sino también, "y muy primordialmente", la protección de las víctimas en el proceso penal.

El arrepentimiento, clave

Tras sentarse los cinco hombres este martes el banquillo por violar y grabar a al menos tres mujeres, que elegían y que podrían ser más asegurándose de que eran jóvenes con baja autoestima porque creían que así no se atreverían a denunciarles, los acusados reconocieron las violaciones y quisieron llegar a un acuerdo, pero el juez no vio inicialmente el arrepentimiento.

El magistrado, dispuesto a continuar con el juicio, les pidió que se lo pensaran dos veces. Tras el receso, en el que se les pidió reflexionar sobre su actitud, aceptaron finalmente el acuerdo que puso punto y final al juicio. “Me gustaría pedir perdón a las víctimas, de verdad que lo siento mucho y estoy muy arrepentido por todo". Fueron las palabras de uno de los miembros de la 'manada de Castelldefels', reconociendo ante el tribunal la gravedad de los hechos.

En libertad en cuestión de meses

El abogado de la defensa de dos de los cinco acusados, Juango Ospina, se mostró satisfecho con las penas impuestas y avanzó que, teniendo en cuenta que llevan casi tres años entre rejas, algunos de ellos "en los próximos meses van a poder ya salir en libertad".

Ospina aseguró que la vista oral fue "como se esperaba", tras alcanzar las defensas un acuerdo con el Ministerio Fiscal y con las acusaciones particulares en el que, según él, se ha primado buscar un consenso, un punto de entendimiento y un marco proporcional ante la gravedad de los hechos.

Las partes trabajaban en este acuerdo "desde hace varios meses", tras presentarse unos escritos de acusación que calificó como muy duros y después de que las defensas respondieran solicitando su impugnación.

Prohibición de acercarse e indemnización

Finalmente, el tribunal les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de las respectivas víctimas, así a como comunicarse con ellas por cualquier vía durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

También una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad, ya sean retribuidos o no, durante 10 años, así como 8 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.

Todo ello junto a una indemnización conjunta a cada una de ellas con 30.000 euros por los daños morales causados, además de abonar 7.827 euros y 3.205 euros a dos de ellas por los perjuicios psicofísicos ocasionados.