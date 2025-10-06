Redacción Cataluña 06 OCT 2025 - 12:31h.

Dos agentes de la Unidad de Soporte e Intervención Rápida de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet se cruzaron con el vehículo

Las víctimas tenían serias dificultades para escapar del vehículo incendiado a causa del impacto

BarcelonaEstar en el sitio y la hora adecuada es la fortuna que tres ocupantes de un vehículo han tenido tras sufrir un aparatoso accidente, donde el coche quedó completamente calcinado. Unos hechos que podrían haber causado males mayores y que dos agentes fuera de servicio de la Unidad de Soporte e Intervención Rápida de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) evitaron al cruzarse con el coche siniestrado en plena carretera.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de septiembre, cuando los agentes regresaban de su servicio policial en el municipio catalán y se encontraron con el vehículo en cuestión en el punto kilométrico 0,3 de la carretera B-682, a la altura del término municipal de Malgrat de Mar (Barcelona).

Ambas personas no dudaron en auxiliar a las víctimas, que tenían serias dificultades para escapar del vehículo incendiado a causa del impacto, según ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que ha difundido una imagen donde se aprecia el estado del turismo en llamas tras salirse de la vía.

Una actuación "determinante" que salvó vidas

"La rápida actuación de los agentes fue determinante para salvar la vida de los ocupantes, que podrían haber quedado atrapados en el interior del vehículo", ha añadido el consistorio sobre unos hechos que sin la aparición de los agentes del servicio de la Unidad de Soporte e Intervención Rápida podrían haber ido a más.

El coche quedó totalmente calcinado tras el incendio inmediato y la intervención de los agentes fue esencial para estabilizar a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y los Mossos d’Esquadra de la Región Metropolitana Norte.